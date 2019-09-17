2019-09-17T14:28:27+03:00
Общество

Лучшие мастера Кузбасса покажут свои таланты

В Кемерове состоится ярмарка народного творчества
Илья НЕКРАСОВ
Поделиться:
Лучшие мастера Кузбасса покажут свои таланты.ФОТО: Пресс-служба АКОЛучшие мастера Кузбасса покажут свои таланты.ФОТО: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

С 18 по 20 сентября в Кемерове пройдет выставка товаров народного творчества «Сделано в Кузбассе, сделано качественно», которая будет посвящена 300-летию региона.

На выставке будут продемонстрированы народные изделия от лучших мастеров Кемеровской области. Участие примут не только индивидуальные рукодельцы, но и творческие коллективы, которые специализируются на декоративном и изобразительном искусстве. Также в рамках выставки будет проведен конкурс на лучший экспонат.

- Гостям форума будет предоставлена возможность не только ознакомиться с разнообразными сувенирами, изготовленными руками кузбасских умельцев, но и приобрести полезные вещи для интерьера, украшения для дам, одежду и аксессуары, обереговые куклы, изделия из бересты и многое другое, - сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Выставка-ярмарка проводится с целью развития народного творчества в Кузбассе и будет проходить с 18 по 20 сентября в ТРЦ «Лапландия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лечили зуб, а запломбировали нос: после посещения стоматолога кемеровчанка не смогла дышать
Новокузнечанка напала с ножом на подругу ради золотых колец
В Кузбассе женщина ответит перед судом за смерть 13-летней племянницы
«Твори бобро»: в «Томской писанице» отметят День защиты животных
Два павильона по продаже шаурмы закрыли в Кемерове
Наркоторговец из Кемерова сбежал от закона в другой регион
Половина домов Кузбасса подключена к отоплению
Кузбассовец убил знакомого из-за бутылки водки
В Новокузнецке поймали серийного вора-карманника
В Анжеро-Судженске полицейские наказали участников свадебного кортежа за опасную езду
Топовый киберспортсмен из Кузбасса теперь будет играть за США
Илья Середюк рассказал о подготовке кемеровского транспорта к зиме
Пьяный водитель насмерть сбил подростка на обочине дороги в Кемерове
Кузбассовцы примут участие во всероссийском «Кроссе нации»
Пять грибников заблудились в один день в лесах Кузбасса
По указу президента наркоторговка из Кузбасса выйдет на свободу раньше срока
Житель Киселевска обесчестил чужую жену и ограбил собственную мать
В Кемерове за антисанитарию закрыли заведение общепита
33 камеры наблюдения установят в Кемерове