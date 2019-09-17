Лучшие мастера Кузбасса покажут свои таланты

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-17T14:28:27+03:00

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С 18 по 20 сентября в Кемерове пройдет выставка товаров народного творчества «Сделано в Кузбассе, сделано качественно», которая будет посвящена 300-летию региона.

На выставке будут продемонстрированы народные изделия от лучших мастеров Кемеровской области. Участие примут не только индивидуальные рукодельцы, но и творческие коллективы, которые специализируются на декоративном и изобразительном искусстве. Также в рамках выставки будет проведен конкурс на лучший экспонат.

- Гостям форума будет предоставлена возможность не только ознакомиться с разнообразными сувенирами, изготовленными руками кузбасских умельцев, но и приобрести полезные вещи для интерьера, украшения для дам, одежду и аксессуары, обереговые куклы, изделия из бересты и многое другое, - сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Выставка-ярмарка проводится с целью развития народного творчества в Кузбассе и будет проходить с 18 по 20 сентября в ТРЦ «Лапландия».

ИСТОЧНИК KP.RU