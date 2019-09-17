2019-09-17T14:43:09+03:00
Общество

«Твори бобро»: в «Томской писанице» отметят День защиты животных

Мероприятие в честь праздника пройдет 5 октября
Илья НЕКРАСОВ
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В «Томской писанице» отметят День защиты животныхВ «Томской писанице» отметят День защиты животныхФото: Константин НАГОВИЦЫН
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На «Томской писанице» 5 октября состоится праздник, посвященный Дню защиты животных. Посетителей музея-заповедника ждет театрализованное представление, благодаря которому зрители смогут узнать больше интересной информации о природе Кузбасса. Также гости заповедника смогут посетить интерактивные локации музея и насладиться общением с животными.

- Главная цель мероприятия - рассказать юным посетителям музея о том, как важно заботиться о животных, сохранять леса и с уважением относиться к природе, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Напомним, что День защиты животных проходит ежегодно и празднуется 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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