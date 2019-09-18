СЕГОДНЯ 04:01 2019-09-18T04:03:03+03:00

Подросток и его взрослый друг неделю назад пропали в лесу в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

14-летнего парня и его 26-летнего друга разыскивают с 12 сентября

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12 сентября двое жителей поселка Мрассу Таштагольского района ушли из дома в лес. С тех пор о них ничего не известно. Младшему из приятелей всего 14 лет.

14-летний Владимир Зотов и его 26-летний приятель Виталий Кусургашев 12 сентября 2019 года ушли в лес и не вернулись. Сейчас их поиском занимаются спасатели, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы Владимира Зотова: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Был одет в зимний костюм, обувь неизвестна.

Приметы Виталия Кусургашева: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Во что был одет – неизвестно.

Особые приметы: хромает на одну ногу.

С собой: возможно рюкзак.

Если вы видели молодых людей или можете оказать содействие в их поиске, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-52-54 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU