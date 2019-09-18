Она была в черном пальто: в Кемерове пропала 69-летняя женщина
Кемеровчанка Валентина Давыдова вышла 13 сентября из своего дома и с тех пор никто ее не видел. Куда она могла отправиться, пока не известно.
13 сентября 2019 года в неизвестном направлении ушла 69-летняя Валентина Давыдова. Сейчас ее розыском занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Отмечается, что женщина могла отправиться в другой город Кузбасса.
Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.
Была одета в черное пальто, черные сапоги, светло-коричневую шапку.
С собой была черная дамская сумка на длинном ремне.
Если вам известно местонахождение кемеровчанки или вы можете оказать содействие в поисках, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU