СЕГОДНЯ 05:48 2019-09-18T05:48:24+03:00

Она была в черном пальто: в Кемерове пропала 69-летняя женщина. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Кемеровчанка Валентина Давыдова вышла 13 сентября из своего дома и с тех пор никто ее не видел. Куда она могла отправиться, пока не известно.

13 сентября 2019 года в неизвестном направлении ушла 69-летняя Валентина Давыдова. Сейчас ее розыском занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Отмечается, что женщина могла отправиться в другой город Кузбасса.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.

Была одета в черное пальто, черные сапоги, светло-коричневую шапку.

С собой была черная дамская сумка на длинном ремне.

Если вам известно местонахождение кемеровчанки или вы можете оказать содействие в поисках, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU