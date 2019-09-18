Приставы арестовали автобус у предпринимателя из Кузбасса

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-18T06:19:53+03:00

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Приставы были вынуждены арестовать пассажирский автобус, который принадлежит предпринимателю из города Березовского. Мужчина задолжал 4,6 миллиона рублей в бюджеты различных уровней.

Индивидуальный предприниматель из города Березовского является собственником автобазы. А еще – должником: он задолжал в бюджеты различных уровней 4,6 миллиона рублей. Но мужчина не только не спешит гасить долги, но и скрывается от приставов. Когда все сроки добровольного погашения задолженности истекли, приставы установили имущественное положение предпринимателя. Сначала у гего арестовали подстанцию, стоимость которой предварительно составляет 2,7 миллиона рублей, и легковой автомобиль стоимостью 150 тысяч рублей. А когда оказалось, что предприниматель не собирается менять ситуацию, у него арестовали автобус стоимостью порядка 500 тысяч рублей.

- К должнику будет применен комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU