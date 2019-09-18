Жильцов нет, а плата есть: инвалид из Новокузнецка вынужден платить за несуществующих людей

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-18T07:29:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокузнечанин, являющийся инвалидом первой группы, купил квартиру в Новоильинском районе. Как оказалось, квартира с сюрпризом: мужчина вынужден платить «коммуналку» за трех выписавшихся бывших владельцев.

Так как в квартире прописаны трое бывших владельцев, размер коммунальных платежей существенно больше, да и размер субсидии, которая положена инвалиду при исчислении коммунальных платежей, отличается не в лучшую сторону. Новый собственник в силу здоровья не может самостоятельно защитить права, поэтому в сентябре 2019 года он обратился за помощью в прокуратуру. Проверка показала, что у новокузнечанина действительно зарегистрировано право на собственность прежние же владельцы не являются его родственниками, не заключали с ним никаких соглашений о проживании в квартире. А это значит, что мужчина может требовать снять их с регистрационного учета.

- Прокурор Новоильинского района города Новокузнецка направил в суд заявление о признании прежних жильцов утратившими право пользования квартирой, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU