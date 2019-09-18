2019-09-18T08:31:12+03:00
Происшествия

Кемеровчанин погиб после поездки на снегоболотоходе

Несчастный случай произошел на Алтае
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин погиб после поездки на снегоболотоходе . ФОТО: пресс-служба МВД по Республике Алтай.Кемеровчанин погиб после поездки на снегоболотоходе . ФОТО: пресс-служба МВД по Республике Алтай.
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Житель города Кемерово решил покататься на снегоболотоходе по алтайскому лесу. Увы, это решение оказалось роковым: мужчина попал в ДТП и погиб.

16 сентября очевидцы, оказавшиеся в урочище Кочеган обнаружили снегоболотоход. Рядом с перевернувшимся транспортным средством находился и его погибший водитель. Следователи незамедлительно выехали на место ЧП и установили личность мужчины. Также им удалось восстановить примерные события дня, когда случилось транедия.

По предварительным данным, 55-летний кемеровчанин 14 сентября около 16.30 сел за руль снегоболотохода и отправился покорять леса Республики Алтай. Он находился в урочище Кочеган Турочакского района, когда снегоболотоход наехал на бревно и перевернулся. Водитель получил серьезнее травмы и скончался на месте.

- В настоящее время по факту ДТП проводится предварительная проверка, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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