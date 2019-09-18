2019-09-18T09:02:53+03:00
Происшествия

Пенсионерка с ножом в руках защищала дом от грабителя в Кузбассе

Вор забрался в квартиру пожилой семейной пары и попытался ее обворовать
Екатерина РОМАНОВА
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Пенсионерка с ножом в руках защищала дом от грабителя в КузбассеПенсионерка с ножом в руках защищала дом от грабителя в КузбассеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Прокопьевске рецидивист забрался в квартиру пенсионеров и попытался ее обворовать. На защиту своего имущества с ножом в руках встала хозяйка дома. Вместе с супругом они удерживали вора до приезда полиции

67-летняя жительница одного из многоквартирных домов города Прокопьевска проснулась около четырех часов утра от шума. Она увидела, что незнакомый ей человек забрался в квартиру и теперь выбрасывает в окно ценные вещи. Женщина закричала, разбудила мужа и вдвоем они попытались задержать вора. Тот оказывал сопротивление, тогда женщина схватила нож и ударила грабителя им по руке.

Вскоре прибыла и полиция. Стражи порядка задержали грабителя – им оказался вор-рецидивист, который приехал из Таштагола в Прокопьевск на заработки. Он признался, что был уверен: в квартире никого нет. Злоумышленнику оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции.

Все имущество было возвращено законным владельцам, а незваному ночному госту грозит до шести лет лишения свободы.

- Кроме того, полицейские проводят проверку по факту причинения ножевого ранения задержанному. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, -сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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