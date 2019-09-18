2019-09-18T09:31:07+03:00
Происшествия

Земля проседает рядом с местом подземных пожаров в Киселевске

Жители города переживают за свою безопасность [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Земля проседает рядом с местом подземных пожаров в Киселевске. ФОТО: кадр видео "Киселевск news"Земля проседает рядом с местом подземных пожаров в Киселевске. ФОТО: кадр видео "Киселевск news"
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Жители Киселевска не на шутку встревожены: на улице, прилегающей к месту подземного нагревания, которое местные называют подземным пожаром, начала трескаться и проваливаться земля.

Земля проседает рядом с местом подземных пожаров в Киселевске.Видео: "Киселевск news"

Очевидцы сняли видео, на котором запечатлены трещины. Они тянутся от места, где идут работы, у сторону домов. Жители Парниковки уверены, что трещины образовались из-за нагревания земли и теперь опасаются, что она начнет проваливаться.

К слову, сейчас в этом месте ведутся работы по ликвидации подземных нагреваний. Сейчас воду с глиной подают в специально сделанные карты. Глава Киселевска Максим Шкарабейников отметил, что этот этап работ может занять около двух недель. Уже сейчас температура почвы снизилась до 20 градусов, но местами есть очаги, где она достигает 50 градусов. После завершения работ будет проведена рекультивация, высажены деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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