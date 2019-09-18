Каким будет новый Ледовый дворец за 7,6 миллиарда в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-18T11:31:30+03:00

Каким будет новый ледовый дворец за 7,6 миллиардов в Кемерове. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Его строительство должно завершиться в 2021 году

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Новый Ледовый дворец «Кузбасс» должен принять своих первых посетителей в августе 2021 года. В его строительство будет вложено 7,6 миллиарда рублей, а подрядчик вот-вот приступит к работе.

Завершились электронные торги по строительству нового Ледового дворца в Кузбассе. Победителем оказалась компания, единственная подавшая заявку. Конкурс был признан несостоявшимся, однако конкурсная комиссия решила заключить договор подряда с единственным претендентом.

Начальная цена контракта - 7,6 миллиарда рублей. Предполагается, что трибуны Дворца смогут вмещать одновременно до 6 тысяч человек. Во Дворце будет находиться детско-юношеский центр по хоккею с мячом, лыжероликодром, бассейн, арт-центр с кафе, центр спортивной педагогики, а также инжиниринговый и научно-производственный центры.

Одна из дополнительных задач - основная спортивная арена должна трансформироваться для проведения массовых зрелищных мероприятий. Сам же дворец должен соответствовать мировым стандартам. Здесь предусмотрены подземная и наземная парковки, рестораны и буфеты, тренажерные залы и даже гостиница.

ИСТОЧНИК KP.RU