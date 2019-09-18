2019-09-18T11:31:30+03:00
Общество

Каким будет новый Ледовый дворец за 7,6 миллиарда в Кемерове

Его строительство должно завершиться в 2021 году
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Каким будет новый ледовый дворец за 7,6 миллиардов в Кемерове.Каким будет новый ледовый дворец за 7,6 миллиардов в Кемерове.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Новый Ледовый дворец «Кузбасс» должен принять своих первых посетителей в августе 2021 года. В его строительство будет вложено 7,6 миллиарда рублей, а подрядчик вот-вот приступит к работе.

Завершились электронные торги по строительству нового Ледового дворца в Кузбассе. Победителем оказалась компания, единственная подавшая заявку. Конкурс был признан несостоявшимся, однако конкурсная комиссия решила заключить договор подряда с единственным претендентом.

Начальная цена контракта - 7,6 миллиарда рублей. Предполагается, что трибуны Дворца смогут вмещать одновременно до 6 тысяч человек. Во Дворце будет находиться детско-юношеский центр по хоккею с мячом, лыжероликодром, бассейн, арт-центр с кафе, центр спортивной педагогики, а также инжиниринговый и научно-производственный центры.

Одна из дополнительных задач - основная спортивная арена должна трансформироваться для проведения массовых зрелищных мероприятий. Сам же дворец должен соответствовать мировым стандартам. Здесь предусмотрены подземная и наземная парковки, рестораны и буфеты, тренажерные залы и даже гостиница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя дискотека: кузбассовец угнал машину и отправился в ночной клуб
Кузбассовец избил возлюбленную из-за откровенного наряда
В новокузнецкой детской больнице откроется музей знаменитого врача-педиатра
В Кузбассе представили нового руководителя Следкома
Земля проседает рядом с местом подземных пожаров в Киселевске
Пенсионерка с ножом в руках защищала дом от грабителя в Кузбассе
Кемеровчанин погиб после поездки на снегоболотоходе
Жильцов нет, а плата есть: инвалид из Новокузнецка вынужден платить за несуществующих людей
Приставы арестовали автобус у предпринимателя из Кузбасса
Она была в черном пальто: в Кемерове пропала 69-летняя женщина
Заливают водой и глиной: в Киселевске борются с подземными пожарами
Подросток и его взрослый друг неделю назад пропали в лесу в Кузбассе
Одни убытки: в Кузбассе продавцы чудо-накидки предстали перед судом