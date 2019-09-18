2019-09-18T11:39:35+03:00
Общество

В Кузбассе представили нового руководителя Следкома

Ранее указом президента от занимаемой должности был отстранен Андрей Коновод
ЯНА ПОПОВА
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В Кузбассе представили нового руководителя Следкома. ФОТО: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской областиВ Кузбассе представили нового руководителя Следкома. ФОТО: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области
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В Следственном комитете Кемеровской области назначили исполняющего обязанности руководителя. Им стал полковник юстиции Александр Кустов, с 2014 года занимающий должность заместителя руководителя кузбасского Следкома.

Александр Кустов – уроженец Кузбасса. В 1995 году он окончил Томский политехнический университет, а в 1999 году получил еще одно высшее образование по специальности «Юриспруденция». По окончании обучения поступил на службу в прокуратуру Яшкинского района на должность следователя. Он постепенно поднимался по карьерной лестнице: с должности помощника прокурора дослужился до прокурора районных прокуратур Кемеровской области.

По данным Следственного комитета, с 2009 году Александр Кустов руководил отделом криминалистики следственного управления Следкома при прокуратуре РФ по Кемеровской области, а через два года занял пост руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что от занимаемой должности отстранен Андрей Коновод. Он занял аналогичный пост в Следственном комитете в республике Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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