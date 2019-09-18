В новокузнецкой детской больнице откроется музей знаменитого врача-педиатра

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-18T12:20:30+03:00

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На базе детской больницы № 4 в Новокузнецке откроется музей знаменитого врача-педиатра и основоположника детской медицины в Кузбассе Юрия Малаховского.

Во вторник, 17 сентября, на здании дома, где когда-то жил выдающийся доктор Малаховский, установили мемориальную доску. На церемонии открытия присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что необходимо помнить этого талантливого человека, ведь именно благодаря Юрию Малаховскому педиатрия в Кузбасса поднялась на высокий уровень. А в будущем в самой детской больнице откроется музей, посвященный врачу.

– На базе новокузнецкой детской больницы № 4 есть возможность для развития центра детской онкологической помощи. Главное – здесь сохранились серьезные традиции, заложенные Юрием Малаховским, работают замечательные специалисты, имеется базовое оборудование, – заметил губернатор.

Юрий Малаховский – выдающийся врач, занимающийся исследованиями в области педиатрии. Он воспитал целое поколение медработников, которые лечат людей и сейчас. А также благодаря ему на базе детской больнице № 4 в Новокузнецке появилось отделение детской онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU