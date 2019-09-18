2019-09-18T12:20:30+03:00
Общество

В новокузнецкой детской больнице откроется музей знаменитого врача-педиатра

На доме, где жил Юрий Малаховский, появилась мемориальная доска имени выдающегося профессора
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
В новокузнецкой детской больнице откроется музей знаменитого врача-педиатра. ФОТО: пресс-служба АКОВ новокузнецкой детской больнице откроется музей знаменитого врача-педиатра. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

На базе детской больницы № 4 в Новокузнецке откроется музей знаменитого врача-педиатра и основоположника детской медицины в Кузбассе Юрия Малаховского.

Во вторник, 17 сентября, на здании дома, где когда-то жил выдающийся доктор Малаховский, установили мемориальную доску. На церемонии открытия присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что необходимо помнить этого талантливого человека, ведь именно благодаря Юрию Малаховскому педиатрия в Кузбасса поднялась на высокий уровень. А в будущем в самой детской больнице откроется музей, посвященный врачу.

– На базе новокузнецкой детской больницы № 4 есть возможность для развития центра детской онкологической помощи. Главное – здесь сохранились серьезные традиции, заложенные Юрием Малаховским, работают замечательные специалисты, имеется базовое оборудование, – заметил губернатор.

Юрий Малаховский – выдающийся врач, занимающийся исследованиями в области педиатрии. Он воспитал целое поколение медработников, которые лечат людей и сейчас. А также благодаря ему на базе детской больнице № 4 в Новокузнецке появилось отделение детской онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя дискотека: кузбассовец угнал машину и отправился в ночной клуб
Кузбассовец избил возлюбленную из-за откровенного наряда
В Кузбассе представили нового руководителя Следкома
Каким будет новый Ледовый дворец за 7,6 миллиарда в Кемерове
Земля проседает рядом с местом подземных пожаров в Киселевске
Пенсионерка с ножом в руках защищала дом от грабителя в Кузбассе
Кемеровчанин погиб после поездки на снегоболотоходе
Жильцов нет, а плата есть: инвалид из Новокузнецка вынужден платить за несуществующих людей
Приставы арестовали автобус у предпринимателя из Кузбасса
Она была в черном пальто: в Кемерове пропала 69-летняя женщина
Заливают водой и глиной: в Киселевске борются с подземными пожарами
Подросток и его взрослый друг неделю назад пропали в лесу в Кузбассе
Одни убытки: в Кузбассе продавцы чудо-накидки предстали перед судом