Кузбассовец избил возлюбленную из-за откровенного наряда

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-18T13:02:53+03:00

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В Кузбассе мужчина избил возлюбленную из-за слишком откровенного наряда. После происшествия девушка с тяжелыми травмами попала больницу.

В полицию обратилась жительница Осинников. Она рассказала, что конфликт произошел из-за надетой на девушке одежды. Молодой человек сделал ей замечание по поводу внешнего вида, так как ему не понравился откровенный наряд возлюбленной.

Пострадавшая в ответ устроила скандал и начала оскорблять избранника нецензурной бранью. Не найдя более достойных аргументов, чем кулак, мужчина ударил девушку по животу. Она сразу же обратилась в медучреждение за оказанием помощи. Оттуда же пострадавшая заявила о произошедшем полицейским.

Сейчас девушка находится в больнице под присмотром врачей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, расследование окончено и дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» направлено в суд. Кухонному бойцу грозит до восьми лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU