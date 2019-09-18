2019-09-18T13:02:53+03:00
Происшествия

Кузбассовец избил возлюбленную из-за откровенного наряда

Девушка с тяжелыми травмами доставлена в больницу
ЯНА ПОПОВА
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Кузбассовец избил возлюбленную из-за откровенного нарядаКузбассовец избил возлюбленную из-за откровенного нарядаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе мужчина избил возлюбленную из-за слишком откровенного наряда. После происшествия девушка с тяжелыми травмами попала больницу.

В полицию обратилась жительница Осинников. Она рассказала, что конфликт произошел из-за надетой на девушке одежды. Молодой человек сделал ей замечание по поводу внешнего вида, так как ему не понравился откровенный наряд возлюбленной.

Пострадавшая в ответ устроила скандал и начала оскорблять избранника нецензурной бранью. Не найдя более достойных аргументов, чем кулак, мужчина ударил девушку по животу. Она сразу же обратилась в медучреждение за оказанием помощи. Оттуда же пострадавшая заявила о произошедшем полицейским.

Сейчас девушка находится в больнице под присмотром врачей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, расследование окончено и дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» направлено в суд. Кухонному бойцу грозит до восьми лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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