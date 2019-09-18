2019-09-18T14:11:17+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Направление малый и средний бизнес в Кемеровского филиала РСХБ возглавила Ирина Щеглова

Она будет курировать развитие корпоративного блока в малом и среднем бизнесе.
Яков КРЫМСКИЙ
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Исполнительным директором Кемеровского филиала РСХБ стала Ирина Щеглова. Автор фото: Татьяна ГусельщиковаИсполнительным директором Кемеровского филиала РСХБ стала Ирина Щеглова. Автор фото: Татьяна Гусельщикова
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На должность исполнительного директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначена Ирина Щеглова. Она будет курировать развитие корпоративного блока в малом и среднем бизнесе.

Ирина окончила Кемеровский государственный университет. Банковскую карьеру начала в 1994 года, прошла путь от обычного специалиста до директора регионального операционного офиса Банка Москвы. В мае 2016 г. возглавила региональный офис розничного бизнеса ВТБ.

«На новом посту перед Ириной Александровной поставлены задачи дальнейшего наращивания клиентской базы и объемов кредитования малого бизнеса Кемеровской области», — отмечает директор Кемеровского филиала РСХБ Станислав Домбровский.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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