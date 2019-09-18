2019-09-18T14:28:01+03:00
Происшествия

Голливуд по-русски: кузбасские подростки угнали два автомобиля

Они захотели почувствовать себя героями кино
ЯНА ПОПОВА
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Голливуд по-русски: кузбасские подростки угнали два автомобиляГолливуд по-русски: кузбасские подростки угнали два автомобиляФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе подростки угнали два автомобиля, чтобы почувствовать себя героями голливудского блокбастера.

Зимой прошлого года в полицию Анжеро-Судженска обратились двое мужчин. Они заявили, что ночью неизвестные повредили принадлежащие им автомобили. Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали преступников. Ими оказались подростки четырнадцати и пятнадцати лет.

Мальчишки, возвращаясь домой, обсуждали один из фильмов, в котором персонажи с легкостью угоняют машины. Желая почувствовать себя настоящими героями кино, подростки безуспешно попытались завести машины, чтобы угнать их и покататься по ночному городу.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подростков заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Все материалы направлены в суд. Несостоявшимся угонщикам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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