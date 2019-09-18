2019-09-18T17:07:51+03:00
Происшествия

Пьяный тракторист разъезжал по кузбасским дорогам

Ранее водитель семь раз получал предупреждения
ЯНА ПОПОВА
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Пьяный тракторист разъезжал по кузбасским дорогам. АРХИВ КППьяный тракторист разъезжал по кузбасским дорогам. АРХИВ КПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе осудили водителя трактора за нетрезвое вождение. До этого мужчина семь раз привлекался к ответственности по этой статье.

Во время очередного патрулирования в Ижморском районе сотрудники ГИБДД остановили трактор Т-40. Автоинспекторы сразу узнали мужчину. До этого его неоднократно задерживали за нетрезвое вождение. Вот и сейчас он сел за руль, находясь в состоянии опьянения. Это подтвердила и специальная экспертиза.

Так как тракторист ранее уже семь раз был судим за управление транспортом в нетрезвом виде, сотрудники ГИБДД возбудила в отношении нарушителя уголовное дело.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, суд признал водителя трактора виновным и приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, теперь мужчина на три года лишен права управлять механическими транспортными средствами, в том числе и трактором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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