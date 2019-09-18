2019-09-18T17:11:43+03:00
Общество

Пошутивших про Кузбасс КВН-щиц затравили в сети

Они исполнили песню, в которой упоминается регио
ЯНА ПОПОВА
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Пошутивших про Кузбасс КВН-щиц затравили в сети. ФОТО: кадр видео передачи "КВН"Пошутивших про Кузбасс КВН-щиц затравили в сети. ФОТО: кадр видео передачи "КВН"
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Пользователи из Кузбасса обрушили шквал критики на участниц КВН из команды «Раисы». Девушки исполнили шуточную песню, посвященную Кемеровской области.

Новый выпуск программы вышел в эфир еще 14 сентября. Однако в течение нескольких дней не утихает шум вокруг игры. Дело в том, что выступление на летней лиги женской сборной из Иркутска «Раисы», по мнению комментаторов, было самым несмешным и скучным, а суммарный балл команды составил 13,7 из 15 возможных.

Пользователи не стесняются в выражениях, описывая номера "Раис". Одни просит девушек «уйти наконец уже», другие высказывают надежду, что больше не увидят их выступления, а третьи отмечают, что с радостью перемотают выступление женской сборной.

– «Раисы», уйдите, пожалуйста уже. Раз и навсегда. Пожалуйста. Это ведь бред сивой кобылы, а не выступление, – пишут комментаторы.

Отметим, участницы команды не случайно вспомнили на сцене про Кузбасс. На этот раз одним из членов жюри была соведущая Ивана Урганта и уроженка Новокузнецка Алла Михеева. Чтобы произвести на нее впечатление, «Раисы» пошутили про Кемеровскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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