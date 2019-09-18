2019-09-18T19:45:29+03:00
Общество

13 миллионов на проект: как будет выглядеть Московская площадь в Кемерове

Стало известно, что построят на площади для проведения общественных мероприятий
Екатерина РОМАНОВА
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13 миллионов на проект: как будет выглядеть Московская площадь в Кемерове. ФОТО: публичная кадастровая карта России13 миллионов на проект: как будет выглядеть Московская площадь в Кемерове. ФОТО: публичная кадастровая карта России
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Стартовал электронный аукцион на разработку проектной документации Московской площади. В скором времени она будет построена на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой.

Предполагается, что площадь займет шесть гектаров, и одновременно на ней смогут находиться 50 тысяч человек. На ней будут находиться три аркады столетия – входные группы с административными помещениями. Сама площадь должна быть вымощена тротуарной плиткой и иметь металлическое ограждение по периметру площади, современное освещение и видеонаблюдение. Должны проектировщики позаботиться о скамейках, урнах. Вазонах и урнах для мусора. На площади появятся центры обслуживания «Кузнецкая крепость» и «Красная горка» и музей, а также сценический комплекс с теплыми помещениями и туалетами. Также будут предусмотрены места для размещения автобусов МЧС, скорой помощи, полиции и охраны.

В выполнение работ по проектированию площади для проведения массовых мероприятий городские власти готовы вложить 13 миллионов рублей. Аукцион назначен на 30 сентября, а проектная документация должна быть готова к 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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