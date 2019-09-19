СЕГОДНЯ 04:29 2019-09-19T04:29:18+03:00

В Кемерове началась подача тепла в жилые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все соцобъекты уже подключены

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С четверга, 19 сентября, тепло начнет приходить в дома кемеровчан. Об этом сообщил глава города, Илья Середюк.

Как отметил мэр Кемерова, в городе прошло совещание с управляющими компаниями и энергетиками. Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха все еще выше +8 градусов, принято решение начать подачу тепла в жилые дома.

- Днем погода практически летняя, однако, ночью стабильно низкая, - написал в свеем аккаунте Instagram Илья Середюк. - Многоквартирные дома не успевают прогреваться и удерживать тепло в таких условиях.

Сейчас к теплу уже подключены детские сады, школы и больницы, а с утра 19 сентября начинается подача и в жилые дома.

При возникновении нештатных ситуаций, вы можете обращаться на телефоны «горячих линий»: (384-2) 77-05-05; 31-23-32.

ИСТОЧНИК KP.RU