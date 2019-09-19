2019-09-19T05:08:54+03:00
Общество

Подключили, но не всех: половина домов центра Новокузнецка пока остается без тепла

Подключение к теплу ведется круглосуточно
Екатерина РОМАНОВА
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Подключили, но не всех: половина домов центра Новокузнецка пока остается без теплаПодключили, но не всех: половина домов центра Новокузнецка пока остается без теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отопительная кампания в Новокузнецке идет полным ходом. Во всех районах большая часть домов уже подключена к теплу, и лишь в Центральном и Куйбышевском районах жители половины домов по-прежнему замерзают.

Тепло уже пришло во все 393 многоквартирных дома Орджоникидзевского района. Немного отстает Новоильинский район: из 305 домов холодными остаются батареи лишь в четырех. В Заводском районе тепло в 417 из 459 домов, а в Кузнецком – в 246 из 301 дома.

Хуже всего обстановка в Куйбышевском районе: лишь в 102 домах из 383 батареи уже стали горячими. В самом большом – Центральном – районе города без тепла половина многоквартирных домов. Однако в администрации Новокузнецка отметили, что подача тепла ведется в круглосуточном режиме. По графику отопление должно заработать во всех домах города к 22 сентября, однако уже сегодня есть предпосылки, что это случится еще до наступления выходных.

- Все мелкие повреждения и причины для запуска многоквартирных домов оперативно устраняются ресурсоснабжающими организациями и на общий запуск тепла не повлияют, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

Со всеми вопросами можно обращаться на горячую линию комитета ЖКХ Новокузнецка: (384-3) 71-03-37, в рабочие дни с 08.30 до 17.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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