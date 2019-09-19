В Новокузнецке должника по алиментам к приставам привела мама

СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-19T06:03:12+03:00

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В Новокузнецке алиментщика к судебным к приставам привела его мама. До этого мужчина находился в розыске.

В Новокузнецке 44-летний мужчина пришел к приставам по настоянию матери. За мужчиной числился серьезный долг по алиментам – почти 400 тысяч рублей. Кроме того, у него образовалась неустойка по алиментам в размере 600 тысяч рублей. Долг мужчина не выплачивал, по месту прописки не проживал и нигде не работал.

По инициативе взыскателя в марте 2019 мужчина был объявлен в розыск. Судебные приставы установили место проживания родителей должника и в рамках розыскных мероприятий посетили их, - рассказали в УФССП по Кемеровской области. - Дверь сотрудникам ведомства открыла мать должника, сообщила, что сына давно не видела и не знает, где он.

С женщиной провели беседу и объяснили, что отец ребенка должен принимать участие в воспитании и выполнять свои обязательства по выплате алиментов.

Спустя несколько дней 44-летний новокузнечанин сам пришел к сотрудникам ведомства вместе с мамой. За невыплату алиментов против мужчины было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU