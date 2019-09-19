В Кемерове перекроют мосты через Искитимку

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-19T08:04:36+03:00

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В Кемерове запланировано перекрыть мосты через Искитимку. Данная мера нужна для того, чтобы рабочие проверили состояние сооружений.

В ночь на 20 сентября в областном центре перекроют мосты через Искитимку. В связи с этим на один час будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 00.00 до 1.00 будет ограничено движение по Университетскому мосту (проспект Советский), с 2.00 до 3.00 нельзя будет проехать по мосту по улице Красноармейской. С 4.00 до 5.00 будет перекрыт мост по проспекту Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU