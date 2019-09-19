СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-19T07:31:56+03:00

Из Кемерова запустят новый авиарейс во Вьетнам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Из Кемерова планируется запустить новый авиарейс во Вьетнам. Вылеты начнутся в конце октября.

Один из частных российских перевозчиков – чартерная компания AZUR air – в осенне-зимний период расширяет маршрутную сеть, об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Также перевозчик планирует увеличить интенсивность полетов по традиционным направлениям.

Так, с конца октября AZUR air запустит рейсы во Вьетнам на остров Фукуок из Кемерова, Благовещенска и Владивостока. Остров находится на границе Вьетнама и Камбоджи

Всего в рамках зимнего сезона вылеты запланированы из 40 российских городов по 15 международным туристическим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU