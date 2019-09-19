Из Кемерова запустят новый авиарейс во Вьетнам
Из Кемерова планируется запустить новый авиарейс во Вьетнам. Вылеты начнутся в конце октября.
Один из частных российских перевозчиков – чартерная компания AZUR air – в осенне-зимний период расширяет маршрутную сеть, об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Также перевозчик планирует увеличить интенсивность полетов по традиционным направлениям.
Так, с конца октября AZUR air запустит рейсы во Вьетнам на остров Фукуок из Кемерова, Благовещенска и Владивостока. Остров находится на границе Вьетнама и Камбоджи
Всего в рамках зимнего сезона вылеты запланированы из 40 российских городов по 15 международным туристическим направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU