СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-19T07:43:17+03:00

Не проплатила и поплатилась: кемеровская предпринимательница задолжала 650 тысяч рублей за аренду. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Теперь она может остаться без ценных бумаг

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В Кемерове предпринимательница забыла оплатить долг за аренду земли. Теперь женщина может без векселей – ценных бумаг, дающих право получить крупную сумму денег.

Предпринимательница задолжала 650 тысяч рублей за аренду земельного участка. Там она разместила торговый павильон, однако договор аренды земли не заключила. При этом бизнес активно развивался, а женщина получала доход.

По данным Управления судебных приставов, сотрудники ведомства ознакомили женщину с материалами делами и сроками для добровольного погашения задолженности. Однако предпринимательница так и не оплатила долг по аренде. Поэтому приставы арестовали у должницы шесть векселей – ценных бумаг – стоимостью по 100 тысяч рублей каждый. Теперь у женщины есть десять дней для погашения долга, иначе имущество будет реализовано на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU