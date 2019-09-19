Сотни выброшенных пробирок с кровью кемеровчанин обнаружил на свалке

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-19T08:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшную и неприятную находку сделал кемеровчанин, оказавшись на городской свалке. Прямо на земле россыпью он обнаружил сотни контейнеров с кровью. Вероятно – выброшенных каким-то медицинским учреждением.

Мусор, который может представлять опасность, кемеровчанин снял на видео. Камера запечатлела, как на нескольких квадратных метрах рассыпаны пробирки. Автор видео отмечает что пробирки – не пустые, однако каждая из них плотно закрыта крышкой. Мужчина возмущен: ведь содержимое может представлять опасность для жизни и здоровья жителей города. автор видео отметил, что видео снято было примерно месяц назад, а сейчас на том месте пробирок нет.

Пользователи соцсетей отметили, что таким образом от потенциально опасных отходов могла избавиться одна из частных клиник. А вот для того, чтобы действительно заразиться чем-то, заявили комментаторы, нужно как минимум отправиться на свалку и открыть пробирку.

ИСТОЧНИК KP.RU