2019-09-19T08:02:21+03:00
Происшествия

Сотни выброшенных пробирок с кровью кемеровчанин обнаружил на свалке

Мужчина возмущен беспечным обращением с опасными отходами
Екатерина РОМАНОВА
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Сотни выброшенных пробирок с кровью кемеровчанин обнаружил на свалке. ФОТО: кадр видео InstagramСотни выброшенных пробирок с кровью кемеровчанин обнаружил на свалке. ФОТО: кадр видео Instagram
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Страшную и неприятную находку сделал кемеровчанин, оказавшись на городской свалке. Прямо на земле россыпью он обнаружил сотни контейнеров с кровью. Вероятно – выброшенных каким-то медицинским учреждением.

Мусор, который может представлять опасность, кемеровчанин снял на видео. Камера запечатлела, как на нескольких квадратных метрах рассыпаны пробирки. Автор видео отмечает что пробирки – не пустые, однако каждая из них плотно закрыта крышкой. Мужчина возмущен: ведь содержимое может представлять опасность для жизни и здоровья жителей города. автор видео отметил, что видео снято было примерно месяц назад, а сейчас на том месте пробирок нет.

Пользователи соцсетей отметили, что таким образом от потенциально опасных отходов могла избавиться одна из частных клиник. А вот для того, чтобы действительно заразиться чем-то, заявили комментаторы, нужно как минимум отправиться на свалку и открыть пробирку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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