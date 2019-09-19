Десять новых автобусов скоро прибудут в Кемерово

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-19T08:36:35+03:00

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В Кемерово скоро поступят десять автобусов, которые будут следовать по городским маршрутам. Новые машины будут ездить на экологичном топливе – газе.

Об этом глава города Илья Середюк рассказал на своей странице в социальной сети. По словам мэра, автобусы уже собраны на волгоградском заводе и готовы к переправе в областную столицу. Многие подписчики отреагировали на такие изменения положительно. Однако некоторые внимательные пользователи интересуются, когда в регион поступит остальной обещанный транспорт – еще сорок автобусов.

– При появлении дополнительных финансовых возможностей. Контракт с заводом долгосрочный, – отвечает Илья Середюк.

Новенькие автобусы будут работать на газе. ФОТО: Instagram Ильи Середюка

Однако комментаторы замечают, что транспорта становится больше, а заправочных станций на всех не хватает.

– В связи с этим потребуется больше заправочных станций. Как-то раз недавно проезжал по 62-му проезду и видел большую очередь из маршрутных такси на заправку, – отмечает пользователь.

Глава города заверил, что это связано с незначительными перебоями с поставкой топлива. Сейчас ситуация нормализовалась и в дальнейшем проблем не возникнет.

ИСТОЧНИК KP.RU