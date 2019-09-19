Десять новых автобусов скоро прибудут в Кемерово
В Кемерово скоро поступят десять автобусов, которые будут следовать по городским маршрутам. Новые машины будут ездить на экологичном топливе – газе.
Об этом глава города Илья Середюк рассказал на своей странице в социальной сети. По словам мэра, автобусы уже собраны на волгоградском заводе и готовы к переправе в областную столицу. Многие подписчики отреагировали на такие изменения положительно. Однако некоторые внимательные пользователи интересуются, когда в регион поступит остальной обещанный транспорт – еще сорок автобусов.
– При появлении дополнительных финансовых возможностей. Контракт с заводом долгосрочный, – отвечает Илья Середюк.
Новенькие автобусы будут работать на газе. ФОТО: Instagram Ильи Середюка
Однако комментаторы замечают, что транспорта становится больше, а заправочных станций на всех не хватает.
– В связи с этим потребуется больше заправочных станций. Как-то раз недавно проезжал по 62-му проезду и видел большую очередь из маршрутных такси на заправку, – отмечает пользователь.
Глава города заверил, что это связано с незначительными перебоями с поставкой топлива. Сейчас ситуация нормализовалась и в дальнейшем проблем не возникнет.
ИСТОЧНИК KP.RU