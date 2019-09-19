СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-19T08:56:23+03:00

Три иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42

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В Кемерове на проспекте Октябрьском случилось тройное ДТП. Водители и пассажиры остались в живых.

Вечером в среду, 18 сентября, в районе пересечения Октябрьского проспекта и Центрального проезда столкнулись три иномарки: Audi, Chevrolet и Toyota. Подробности и фотографии с места аварии сразу же появились в одном из пабликов региона в социальной сети.

Так очевидцы сообщают, что происшествие произошло в результате неудачного маневра одного из водителей. Однако сотрудники ГИБДД пока эту информацию не подтверждают, ведь специалистам только предстоит выяснить все обстоятельства дела.

– Авария произошла около 18:45. На данном участке дороги столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti, Audi Q5 и Toyota Camry. За рулем Chevrolet находился 22-летний водитель, Toyota – 44-летний, Audi управляла – 26-летняя девушка. Никто из них не пострадал. В настоящее время проводится административное расследование, направленное на установление всех обстоятельств аварии, – комментируют в отделе пропаганды городской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU