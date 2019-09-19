2019-09-19T08:56:47+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса хотела купить авиабилет со скидкой и лишилась отпуска

Женщина стала жертвой интернет-мошенников
Ирина АВТУШКО
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Жительница Кузбасса хотела купить авиабилет со скидкой и лишилась отпускаЖительница Кузбасса хотела купить авиабилет со скидкой и лишилась отпускаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Кузбасса хотела купить авиабилет со скидкой, но в итоге потеряла деньги и лишилась отпуска. Женщина стала жертвой интернет-мошенников.

Жительница Междуреченска запланировала поездку в Чехию и решила приобрести билеты на самолет через Интернет. На сайте, который якобы специализировался на продаже авиабилетов с 25-процентной скидкой, она заполнила заявку и перевела на указанный счет 30 000 рублей. Однако оплаченный электронный документ женщина так и не получила. Попытки связаться с организаторами продажи билетов тоже ни к чему не привели – телефон оказался отключен. Тогда потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Следователем отдела МВД России по городу Междуреченску решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

За мошенничество подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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