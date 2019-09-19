Дело пахнет керосином: серьезный штраф получил один из аэропортов Кузбасса
Серьезный штраф за вывоз авиационного керосина получил один из Кузбасских аэропортов. Сумма взыскания – 360 тысяч рублей.
По данным арбитражного суда по Кемеровской области, в 2017 году «Аэрокузбасс» заключил с Минобороной Казахстана договор о ремонте иностранного военного самолета Ту-154М.
После выполнения работ кузбасские специалисты заправили машину топливом – почти 17-ю литрами керосина – и отправили ее в Астану. Однако во время проверки было обнаружено, что декларация на топливо отсутствует.
– «Аэрокузбасс» имело реальную возможность соблюсти правила и нормы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению, – отмечается в материалах судебного решения.
Компания обжаловали решение суда, однако суд отклонил иск и сохранил за «Аэрокузбассом» штрафные санкции в размере 360 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU