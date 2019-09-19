Дело пахнет керосином: серьезный штраф получил один из аэропортов Кузбасса

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-19T09:50:17+03:00

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Серьезный штраф за вывоз авиационного керосина получил один из Кузбасских аэропортов. Сумма взыскания – 360 тысяч рублей.

По данным арбитражного суда по Кемеровской области, в 2017 году «Аэрокузбасс» заключил с Минобороной Казахстана договор о ремонте иностранного военного самолета Ту-154М.

После выполнения работ кузбасские специалисты заправили машину топливом – почти 17-ю литрами керосина – и отправили ее в Астану. Однако во время проверки было обнаружено, что декларация на топливо отсутствует.

– «Аэрокузбасс» имело реальную возможность соблюсти правила и нормы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению, – отмечается в материалах судебного решения.

Компания обжаловали решение суда, однако суд отклонил иск и сохранил за «Аэрокузбассом» штрафные санкции в размере 360 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU