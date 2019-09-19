2019-09-19T10:14:49+03:00
Происшествия

Молодой мужчина с подростком из Кузбасса ушли в тайгу за шишками и пропали

Они уже пять дней не выходит на связь
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Молодой мужчина с подростком из Кузбасса ушли в тайгу за шишками и пропали. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".Молодой мужчина с подростком из Кузбасса ушли в тайгу за шишками и пропали. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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В Кузбассе полицейские и волонтеры «Лизы Алерт» мужчину и школьника, отправившихся в тайгу за кедровым орехом. Они уже пять дней не выходит на связь.

В Таштагольском районе без вести пропал 14-летний Владимир Зотов. В четверг, 12 сентября, школьник вместе с родственником Виктором Кусургашевым ушел из дома в поселке Мрассу. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, они отправились в тайгу на заготовку кедрового ореха и до настоящего времени не вернулись. Сейчас сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавших.На вид Владимиру Зотову 15 лет, он ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, имеет овальное смуглое лицо, речь ясная и звонка, а волосы светло-русы. На голове у мальчика есть шрам длиной около 10 сантиметров. Перед исчезновением он был одет в светло-голубую зимнюю куртку, темно-синюю куртку-олимпийку и черные трико и черные сапоги. При себе имел рюкзак со сменной одеждой.

Виталий Кусургашев ростом 167 сантиметров, плотного телосложения, имеет темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в красную куртку и черные штаны.

Те, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемых, могут обратиться по телефонам: 8 (3847)-33-27-82, 8 (3847)-33-02-02 либо «02» («102» – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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