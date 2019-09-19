В Сети появилось фото смертельной аварии на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-19T11:19:19+03:00

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На одной из кузбасских трасс произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля не справился с управлением.

Фото с места аварии появилось в группе ГИБДД Мариинска в социальной сети. На снимках видно, что автомобиль выброшен на обочину, а его кузов серьезно поврежден.

Сотрудники ведомства рассказали, что ДТП произошло 12 сентября на автодороге 2-я Николаевка - Милехино. По предварительным данным, 60-летний владелец LADA 4×4 «Нива» двигался от села Милехино к селу 2-я Николаевка. Во время движения водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась, а мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

Сейчас сотрудники городской ГИБДД проводят проверку и восстанавливают все подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU