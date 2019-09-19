2019-09-19T10:46:45+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе сохранится теплая погода

Тем не менее без дождей и гроз не обойдется
Ирина АВТУШКО
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На выходных в Кузбассе сохранится теплая погодаНа выходных в Кузбассе сохранится теплая погодаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На выходных в Кузбассе сохранится хорошая теплая погода. Несмотря на это местами ожидаются дожди и даже грозы.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни. Сентябрь продолжает баловать жителей области комфортными температурами.

В пятницу, 20 сентября, ночью по области ожидается +4… +9 градусов, днем воздух прогреется до +21… +26. И днем, и ночью ожидаются порывы ветра до 20-22 метров в секунду. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы.

В субботу ночью температура будет держаться в пределах +2… +7 градусов, днем потеплеет до +13… +18. В этот день будет преимущественно без осадков.

В воскресенье на улице немного потеплеет. Ночью прогнозируется +5… +10, днем +18… +23. В этот день лучше взять с собой зонтик или дождевик - ожидаются умеренные дожди и грозы.

В первый рабочий день кузбассовцев также ждут осадки. Ночью столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17… +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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