Надежда Бабкина со странным лицом отправилась на день рождения бывшего кузбассовца

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-19T10:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитая певица Надежда Бабкина удивила своих поклонников переменами во внешности. На снимке, который она разместила в Instagram перед визитом к экс-кузбассовцу Антону Собянину, певицу невозможно узнать.

"Красавица, но на себя не похожа", - отмечают подписчики. ФОТО: Instagram Надежды Бабкиной.

69-летняя Надежда Бабкина разместила в своем блоге фотографию, которую сопроводила подписью «Иду поздравлять с днем рождения Антона Собянина! Классный парень!» Подписчики тут же принялись осыпать народную артистку комплиментами: мол, в своем возрасте она выглядит сногсшибательно. Однако некоторые поклонники остались в недоумении: на их взгляд, певицу совершенно невозможно узнать. «Скоро Бабкину будем узнавать только по голосу», «Кто это? Совсем не похожа на Бабкину»», «Опять что-то с собой сделала» - вот лишь несколько негативных и недоуменных комментариев, оставленных под фотографией.

Впрочем, сама народная артистка никак не отреагировала на злобные комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU