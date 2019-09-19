СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-19T10:57:18+03:00

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Жительницу Кузбасса осудили за жестокое убийство сожителя. Женщина несколько раз ударила его ножом.

В Новокузнецке суд признал местную жительницу виновной в смерти сожителя. Как установило следствие, 47-летняя женщина в январе этого года вместе с сожителем распивала алкоголь. Во время застолья произошел словесный конфликт – обвиняемая упрекнула мужчину в том, что он нигде не работает и не обеспечивает ее. Потерпевший забрал у своей сожительницы бутылку со спиртным, после чего она разозлилась и несколько раз ударила его ножом.

Свидетелем произошедшей трагедии стала сиделка, которая ухаживала за неходячей матерью потерпевшего. Она и вызвала скорую помощь.

- Мужчину госпитализировали, однако через несколько дней он скончался в медицинском учреждении, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Подозреваемая была задержана, со следствием она сотрудничала, вину признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU