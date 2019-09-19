Подросток получил шесть лет срока из-за солярки
Следственный комитет признал двух парней виновными в совершении разбоя. В январе этого года 17-и и 21-летний жители Промышленного района решили украсть дизельное топливо из сельскохозяйственного предприятия, но столкнулись со 49-ти летним сторожем. Избив мужчину и забрав у него ключи от гаража с топливом, подростки безнаказанно украли солярку и скрылись.
Пострадавший сторож был отправлен в больницу с черепно-мозговой травмой, где рассказал полиции, кто и за что его избил. В ходе поисковых операций подозреваемых задержали, а похищенное топливо в количестве 82 литров изъяли.
- Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение). На момент совершения преступления младшему юноше было 17 лет, - сообщают в пресс-службе следственного комитета Кемеровской области.
Также отметим, что 18-летний подросток получил наказание в виде шести лет условного лишения свободы, а 21-летний - семь лет условного срока
ИСТОЧНИК KP.RU