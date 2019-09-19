2019-09-19T11:46:08+03:00
Происшествия

Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове

Ребенок получил серьезные травмы
ЯНА ПОПОВА
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Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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В Кемерове на Красной горке водитель сбил ребенка с велосипедом. 13-летний подросток госпитализирован с серьезными травмами.

Снимки с места происшествия появились в одной из групп региона в социальной сети. Очевидцы сообщают, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился совсем близко, в зоне видимости подростка.

– Авария произошла на Красной горке в Кемерове. За рулем автомобиля ВАЗ-21099 находился 38-летний мужчина. Он двигался по улице Суворова со стороны улицы Рутгерса – к Логовому шоссе. Именно в этот момент водитель столкнулся с несовершеннолетним пешеходом. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево, по ходу движения автомобиля, – комментируют в городской ГИБДД.

Сейчас 13-летний подросток с серьезными травмами направлен в больницу для госпитализации. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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