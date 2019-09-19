Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-19T11:49:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровский курорт заказал известному дизайнерй Артемию Лебедеву разработку символики для горнолыжного курорта. Арт-студия, которая уже давно прославилась нестандартным подходом, представила результат своей работы.

Горнолыжный комплекс «Люскус» расположен в городе Кемерово. Специалисты Студии Артемия Лебедева «задизайнили» в минималистическом стиле логотип, прайс-листы, таблички, карты и прочее. А заодно приложили к проекту стишки.

если как-то грустно

если глаз погас

надо срочно сделать

лыжами раз-раз

если чото стремно

если смысл стух

эндорфинов дарит

быстренький вжух-вжух

Примечательно, что на выполнение заказа у дизайнера Ивана Тихомирова, который занимался проектом, ушло восемь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU