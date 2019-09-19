2019-09-19T11:49:44+03:00
Общество

Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта

К логотипу прилагаются забавные стишки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта. ФОТО: artlebedev.ru/luskus/Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта. ФОТО: artlebedev.ru/luskus/
Изменить размер текста:

Кемеровский курорт заказал известному дизайнерй Артемию Лебедеву разработку символики для горнолыжного курорта. Арт-студия, которая уже давно прославилась нестандартным подходом, представила результат своей работы.

Горнолыжный комплекс «Люскус» расположен в городе Кемерово. Специалисты Студии Артемия Лебедева «задизайнили» в минималистическом стиле логотип, прайс-листы, таблички, карты и прочее. А заодно приложили к проекту стишки.

если как-то грустно

если глаз погас

надо срочно сделать

лыжами раз-раз

если чото стремно

если смысл стух

эндорфинов дарит

быстренький вжух-вжух

Примечательно, что на выполнение заказа у дизайнера Ивана Тихомирова, который занимался проектом, ушло восемь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски 14-летнего подростка и его 26-летнего родственника, пропавших в лесу в Кузбассе, прекращены
Кузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричества
Кемеровчанин хранил в домашнем диване незаконное оружие
Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове
Подросток получил шесть лет срока из-за солярки
Жительницу Кузбасса осудили за жестокое убийство сожителя
Надежда Бабкина со странным лицом отправилась на день рождения бывшего кузбассовца
На выходных в Кузбассе сохранится теплая погода
В Сети появилось фото смертельной аварии на кузбасской трассе
В Гурьевске открылась «Планета детства»
Молодой мужчина с подростком из Кузбасса ушли в тайгу за шишками и пропали
Дело пахнет керосином: серьезный штраф получил один из аэропортов Кузбасса
Город Белово встретил нового мэра
Жительница Кузбасса хотела купить авиабилет со скидкой и лишилась отпуска
Три иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Кемерове
Десять новых автобусов скоро прибудут в Кемерово
Сотни выброшенных пробирок с кровью кемеровчанин обнаружил на свалке
Не проплатила и поплатилась: кемеровская предпринимательница задолжала 650 тысяч рублей за аренду
Из Кемерова запустят новый авиарейс во Вьетнам
В Кемерове перекроют мосты через Искитимку
В Новокузнецке должника по алиментам к приставам привела мама
Подключили, но не всех: половина домов центра Новокузнецка пока остается без тепла
В Кемерове началась подача тепла в жилые дома
Новокузнечанин сжег дом вместе с бывшей женой и ребенком