Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта
Кемеровский курорт заказал известному дизайнерй Артемию Лебедеву разработку символики для горнолыжного курорта. Арт-студия, которая уже давно прославилась нестандартным подходом, представила результат своей работы.
Горнолыжный комплекс «Люскус» расположен в городе Кемерово. Специалисты Студии Артемия Лебедева «задизайнили» в минималистическом стиле логотип, прайс-листы, таблички, карты и прочее. А заодно приложили к проекту стишки.
если как-то грустно
если глаз погас
надо срочно сделать
лыжами раз-раз
если чото стремно
если смысл стух
эндорфинов дарит
быстренький вжух-вжух
Примечательно, что на выполнение заказа у дизайнера Ивана Тихомирова, который занимался проектом, ушло восемь дней.
ИСТОЧНИК KP.RU