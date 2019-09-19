2019-09-19T12:11:58+03:00
Общество

Кузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричества

Нарушение выявили энергетики во время очередного рейда
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричестваКузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричестваФото: Евгения ГУСЕВА
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Одному из кузбасских фермеров придется заплатить 8 миллионов рублей за хищение электроэнергии. Нарушение выявили энергетики во время своего очередного рейда.

Во время очередного обхода потребителей в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района энергетики обнаружили, что счетчик в трансформаторной подстанции в одном их фермерских хозяйств работал с недопустимой погрешностью. Такую неисправность энергетики выявляют уже третий раз за последние месяцы. Как оказалась, после окончания проверки фермер каждый раз смешивался в работу счетчика и занижал показания. Соответственно, и платил он меньше, чем положено.

Экспертиза факты срыва пломб и вмешательство в работу прибору чета подтвердила. Энергетиками составлен акт безучетного потребления электричества. По расчетам, фермер похитил электроэнергии на восемь миллионов рублей.Такэе энергетики обратились в полицию, нарушение закона грозит фермеру лишением свободы сроком до пяти лет.

-К сожалению, мы еще часто сталкиваемся с различного рода «усовершенствованиями» счетчиков со стороны потребителей. Выявить их несложно. Тем более, сейчас активно внедряется автоматическая система коммерческого учета электроэнергии, которая помимо всех прочих преимуществ, является инновационной технологией в борьбе с энерговоровством. Поэтому за противоправные действия придется заплатить. При этом сумма оплаты всегда несоизмеримо больше той, которую можно было бы заплатить в том случае, если все было бы по закону, - отметил начальник департамента реализации и развития услуг Кузбасского филиала Россети Сибирь Роман Ровенский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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