К реальным срокам приговорены виновные в обрушении жилого дома в Междуреченске

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-19T13:17:04+03:00

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К реальным тюремным срокам приговорили тех, кто виновен в обрушении жилого дома №16 в Междуреченске по улице Весенней. Инцидент произошел в мае 2016 года.

Два человека погибли и 68 квартир было разрушено в результате обрушения одного из подъездов в жилом доме в Междуреченске. По данному факту было возбуждено уголовное дело. При его рассмотрении было установлено, что собственник нежилого помещения решил провести ремонт части фасадной стены и нанял для этого трех человек без специального строительного образования. Кроме того, они не прошли обучение безопасным методам работы и необходимый инструктаж.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, для устранения дефектов стены рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка дома, что уменьшило его размер и несущую способность. В результате стена рухнула, погибло два человека, разрушились 68 жилых квартир. Также были повреждены нежилые помещения трех предпринимателей. Ущерб оценили в 85,4 миллиона рублей.

Гособвинитель настаивал на том, чтобы собственнику назначили шесть лет лишения свободы, троим рабочим – по четыре с половиной года. В результате суд после рассмотрения всех материалов назначил собственнику пять с половиной лет в колонии поселении, рабочим – по четыре года в колонии-поселении. Подсудимые обжаловали приговор, однако суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU