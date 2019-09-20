В Новокузнецке будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 03:19 2019-09-20T06:26:40+03:00

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В Новокузнецке сотрудники ГИБДД будут отлавливать пьяных водителей. В пятницу, 20 сентября, инспекторы проследят за тем, чтобы на дорогах четко соблюдались правила дорожного движения.

Как рассказали в администрации Новокузнецка, в последний рабочий день недели сотрудники местной Госавтоинспекции проведут широкомасштабные рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Для этого в рейд выйдут дополнительные экипажи.

Главной целью наблюдателей станет выявление водителей, которые решили сесть за руль под градусом. Не обойдут вниманием и тех, кто не пропускает пешеходов там, где положено. Ну и, конечно, особое внимание уделят безопасности детей на дорогах.

- В рамках операций контролировать соблюдение правил перевозки детей в салоне легкового автомобиля сотрудники ГИБДД будут в рамках групп наряд - детских садов и школ. Ну и, конечно же, сотрудники полиции будут пресекать всяческие попытки пешеходов, которые захотят перейти через проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU