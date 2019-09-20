СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-20T06:29:08+03:00

Спецконтейнер для батареек установили в Новокузнецке на несколько дней Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сдать батарейки и аккумуляторы можно на площади общественных мероприятий

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На центральной площади Новокузнецка на несколько дней установили специальный контейнер для приема батареек. Город стал одним из 35 участников акции «Сдай батарейку!».

Большой контейнер с яркими надписями пробудет в городе совсем недолго: уже 23 сентября он покинет Новокузнецк и отправится дальше. А до этого времени все желающие могут принести и положить в него отработавшие свой срок батарейки и аккумуляторы. И тем самым внести свой небольшой вклад в защиту природы.

Сдать батарейки и аккумуляторы можно на Площади общественных мероприятийФото: Екатерина РОМАНОВА

Сдать батарейки, аккумуляторные батареи, любые малогабаритные элементы питания, мелкую электронику можно бесплатно, просто положив их в контейнер. Однако существует ряд ограничений! Ни в коем случае нельзя класть в контейнер для батареек лампы, градусники и любые другие виды отходов.

После того как спецконтейнер объедет 30 городов, его доставят в Челябинск. Там все собранные батарейки будут переработаны.

ИСТОЧНИК KP.RU