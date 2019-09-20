Кузбасские приставы проверили задолженность автомобилистов
В Кузбассе прошел совместный рейд службы судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. Они проверили автомобилистов на предмет задолженности.
Экипажи ГИБДД и мобильные пункты судебных приставов на выезде из Кемерово в районе аэропорта имени Леонова. Каждого остановленного водителя сотрудники ГИБДД проверяли по базе данных должников УФССП России по Кемеровской области или через приложение «Мобильный розыск». Всего в ходе рейда было проверено 180 водителей, из которых шестеро оказались должниками.
-За 8 месяцев 2019 года судебными приставами региона уже было окончено и прекращено 54,5 тысяч исполнительных производств о взыскании налоговых платежей на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области. - Исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД за 2019 год было окончено и прекращено 121,5 тысяч на общую сумму 104 миллиона рублей.
Отметим, что совместные рейды оба ведомства проводят на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU