Жителей двух улиц в Кемерове снова оставят без тепла
Жителям двух кемеровских улиц ненадолго приостановят подачу тепла. Это связано с ремонтными работами на газопроводе.
Жильцам улиц Гагарина и Гвардейской в эти выходные придется остаться без отопления, об этом сообщили в администрации города. Ограничение в подаче тепла связано с ремонтом газопровода дома. Для этого с 8.00 21 сентября до 20.00 22 сентября коммунальщики прекратят подачу газа на котельную № 26 по улице Соборной.
- В это время в жилых домах по улице Гагарина, 52, 51, 51а, 49, 47 и улице Гвардейской, 60а будет приостановлена подача тепла с сохранением горячего водоснабжения, - сообщили в мэрии.
Также из-за ремонтных работ с 20.00 21 сентября до 20.00 22 сентября будет приостановлена подача газа к мемориалу Славы воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне на Притомской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU