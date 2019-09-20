СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-20T06:56:02+03:00

Жителей двух улиц в Кемерове снова оставят без тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителям двух кемеровских улиц ненадолго приостановят подачу тепла. Это связано с ремонтными работами на газопроводе.

Жильцам улиц Гагарина и Гвардейской в эти выходные придется остаться без отопления, об этом сообщили в администрации города. Ограничение в подаче тепла связано с ремонтом газопровода дома. Для этого с 8.00 21 сентября до 20.00 22 сентября коммунальщики прекратят подачу газа на котельную № 26 по улице Соборной.

- В это время в жилых домах по улице Гагарина, 52, 51, 51а, 49, 47 и улице Гвардейской, 60а будет приостановлена подача тепла с сохранением горячего водоснабжения, - сообщили в мэрии.

Также из-за ремонтных работ с 20.00 21 сентября до 20.00 22 сентября будет приостановлена подача газа к мемориалу Славы воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне на Притомской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU