2019-09-20T07:04:48+03:00
Дом. Семья

Черепашку-хищницу нашли на помойке новокузнечане

Рептилию выбросили прежние хозяева [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Черепашку-хищницу нашли на помойке новокузнечане. ФОТО: Алена ГребенщиковаЧерепашку-хищницу нашли на помойке новокузнечане. ФОТО: Алена Гребенщикова
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Новокузнечане обнаружили возле мусорных баков черепаху. Любительница тепла была замерзшей и голодной.

Новокузнечанка Алена Гребенщикова разместила в соцсети «ВКонтакте» фото и видео с черепахой. Девушка рассказала, что рептилию возле мусорных баков случайно заметил дедушка, принес бедолагу домой, посадил в коробку и дал ей яблоко. Однако черепаха отказалась есть фрукт, зато с удовольствием отведала мяса. Новокузнечанка искала черепахе новых хозяев.

Черепашку-хищницу нашли на помойке новокузнечане.Видео: Алена Гребенщикова

Комментаторы тут же отметили, что найденыш - красноухая черепаха-хищница. Она питается мясом, рыбой, но не отказывается и от растительной пищи. Многие тут же захотели взять рептилию к себе, однако Алена Гребенщикова, посетовав, что пост опубликовали поздно, ответила, что новый дом черепашке нашли. Отныне она будет жить в детском доме.

Многие пользователи соцсети были возмущены безответственностью предыдущих хозяев. «Ужас, конечно, поиграли и за ненадобностью выкинули на помойку живое существо...» - пишет Елена Алмаз. Многие комментаторы согласны с ее точкой зрения и отмечают, что, прежде чем завести любого домашнего питомца, нужно быть уверенным, что сможешь за ним ухаживать. А в дальнейшем не избавляться от нго, выбрасывая на помойку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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