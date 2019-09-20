СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-20T07:52:16+03:00

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В Кузбассе выросла среднемесячная заработная плата, об этот сообщается в официальных данных Кемеровостата. Размер среднемесячного вознаграждения работников в первом полугодии составил 40 798 рублей.

Кемеровостат опубликовал размеры заработной платы кузбассовцев в организациях области, включая малые предприятия. За полгода средняя зарплата составила 40 798 рублей – это на 10,4 процента выше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Больше всего в области получают работники, занятые в сфере научных исследований и разработок – 66 666 рублей, добычи полезных ископаемых (60 459 рублей) и угля (61 125 рублей), строительстве (41 480 рублей), профессиональной и технической сфере (55 518 рублей), финансовой и страховой отрасли (52 490 рублей)

Напротив, меньше всего средний заработок за месяц у работников в сфере производства кожи и изделий из кожи (12 866 рублей) и производства мебели (15 165 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU