Кузбассовец убил родственника за оскорбление своей покойной сестры
Кузбассовец убил родственника за то, что тот оскорбил его покойную сестру. Конфликт произошел во время совместного распития спиртного.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Киселевска. Мужчину обвиняют в убийстве родственника. Как установило следствие, в мае этого года мужчины вместе выпивали. Во время застолья хозяин дома нелестно высказался в адрес своей покойной супруги, которая приходилась гостю сестрой. Тот разозлился, и между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил собутыльника и отправился дальше распивать спиртное к знакомым. Когда он вернулся, то обнаружил, что 56-летний потерпевший лежит без признаков жизни. Мужчина попросил соседей вызвать скорую помощь. приехавшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.
- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала сочетанная травма груди и головы, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Подозреваемый был установлен и задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.
Вместе с собранной доказательной базой дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU