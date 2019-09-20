2019-09-20T12:05:32+03:00
Происшествия

Кузбассовец убил родственника за оскорбление своей покойной сестры

Инцидент произошел во время пьяного застолья
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец убил родственника за оскорбление своей покойной сестрыКузбассовец убил родственника за оскорбление своей покойной сестрыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Кузбассовец убил родственника за то, что тот оскорбил его покойную сестру. Конфликт произошел во время совместного распития спиртного.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Киселевска. Мужчину обвиняют в убийстве родственника. Как установило следствие, в мае этого года мужчины вместе выпивали. Во время застолья хозяин дома нелестно высказался в адрес своей покойной супруги, которая приходилась гостю сестрой. Тот разозлился, и между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил собутыльника и отправился дальше распивать спиртное к знакомым. Когда он вернулся, то обнаружил, что 56-летний потерпевший лежит без признаков жизни. Мужчина попросил соседей вызвать скорую помощь. приехавшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала сочетанная травма груди и головы, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Подозреваемый был установлен и задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Вместе с собранной доказательной базой дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Кузбасса соблазнил несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧ
Глава Юрги Сергей Попов ушел в отставку
Участник шоу «Голос» выступил на закрытом концерте в Кемерове
В Кемерове из-за всероссийского «Кросса нации» перекроют дороги
В администрации Кемеровского района назначен новый глава
Роспотребнадзор нашел нарушения в столовых кузбасских школ и детских садов
В Кузбассе бухгалтер украла миллион рублей для оплаты адвоката для сожителя
В Кузбассе выросла среднемесячная заработная плата
Черепашку-хищницу нашли на помойке новокузнечане
Жителей двух улиц в Кемерове снова оставят без тепла
Кузбасские приставы проверили задолженность автомобилистов
Штормовой ветер и холодный фронт: кузбассовцев предупреждают о непогоде
Спецконтейнер для батареек установили в Новокузнецке на несколько дней
В Новокузнецке будут ловить пьяных водителей
В Кемерове разыскивают обманщицу пенсионеров
Кемеровским льготникам начнут выдавать единые социальные проездные билеты
К реальным срокам приговорены виновные в обрушении жилого дома в Междуреченске
В Кузбассе пьяный мужчина угодил под колеса поезда
Поиски 14-летнего подростка и его 26-летнего родственника, пропавших в лесу в Кузбассе, прекращены
Кузбасский фермер заплатит 8 миллионов рублей за хищение электричества
Быстренький вжух-вжух: студия Артемия Лебедева сделала логотип для кемеровского курорта
Кемеровчанин хранил в домашнем диване незаконное оружие
Машина сбила ребенка на велосипеде в Кемерове