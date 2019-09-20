Кузбассовец убил родственника за оскорбление своей покойной сестры

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-20T12:05:32+03:00

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Кузбассовец убил родственника за то, что тот оскорбил его покойную сестру. Конфликт произошел во время совместного распития спиртного.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Киселевска. Мужчину обвиняют в убийстве родственника. Как установило следствие, в мае этого года мужчины вместе выпивали. Во время застолья хозяин дома нелестно высказался в адрес своей покойной супруги, которая приходилась гостю сестрой. Тот разозлился, и между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил собутыльника и отправился дальше распивать спиртное к знакомым. Когда он вернулся, то обнаружил, что 56-летний потерпевший лежит без признаков жизни. Мужчина попросил соседей вызвать скорую помощь. приехавшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала сочетанная травма груди и головы, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Подозреваемый был установлен и задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Вместе с собранной доказательной базой дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU