В Кемерове из-за всероссийского «Кросса нации» перекроют дороги
В Кемерове из-за всероссийского «Кросса нации» перекроют дороги. Акция пройдет в Рудничном районе города.
21 сентября в областном центре пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». В связи с этим на некоторых улицах будет перекрыто движение для транспорта, сообщили в кемеровской мэрии.
Спортивный праздник пройдет в Рудничном бору на территории спортивной школы № 3 (улица Волкова, 45). Открытие запланировано на 11.30. С 9.00 до 15.00 будет организовано одностороннее движение от улицы Терешковой к заезду на территорию Рудничного бора. Выезд от Рудничного бора будет осуществляться через 1-й и 2-й переулки Волкова в сторону проспекта Шахтеров.
- Кроме того, для улучшения пропускной способности дорог будет запрещена стоянка автомобилей на близлежащих улицах, - рассказали в администрации города. - Для информирования кемеровчан эти участки обозначат временными дорожными знаками.
ИСТОЧНИК KP.RU