СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-20T12:11:22+03:00

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В Кемерове из-за всероссийского «Кросса нации» перекроют дороги. Акция пройдет в Рудничном районе города.

21 сентября в областном центре пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». В связи с этим на некоторых улицах будет перекрыто движение для транспорта, сообщили в кемеровской мэрии.

Спортивный праздник пройдет в Рудничном бору на территории спортивной школы № 3 (улица Волкова, 45). Открытие запланировано на 11.30. С 9.00 до 15.00 будет организовано одностороннее движение от улицы Терешковой к заезду на территорию Рудничного бора. Выезд от Рудничного бора будет осуществляться через 1-й и 2-й переулки Волкова в сторону проспекта Шахтеров.

- Кроме того, для улучшения пропускной способности дорог будет запрещена стоянка автомобилей на близлежащих улицах, - рассказали в администрации города. - Для информирования кемеровчан эти участки обозначат временными дорожными знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU