2019-09-20T11:28:08+03:00
Общество

Участник шоу «Голос» выступил на закрытом концерте в Кемерове

Томас Грациозо спел в одном из городских ресторанов
Мария КОЛОСОВА
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Участник шоу «Голос» выступил на закрытом концерте в Кемерове.ФОТО: Томас Грациозо/ InstagramУчастник шоу «Голос» выступил на закрытом концерте в Кемерове.ФОТО: Томас Грациозо/ Instagram
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Участник шоу «Голос», итальянский певец и композитор Томас Грациозо выступил на закрытом концерте в Кемерове. Он спел в одном из ресторанов города.

19 сентября с сольным концертом в столице Кузбасса побывал выпускник Римской академии искусств, победитель проекта «X-фактор 2015», участник шоу «Голос. Перезагрузка 7» в 2018 году, финалист проекта «Новая волна 2019» Томас Грациозо. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мне очень приятно принять приглашение и выступить с сольным концертом впервые в Сибири!» - написал певец.

Томас Грациозо родился в 1984 году в Риме. Он поет популярные хиты 80-х, а также песни современных итальянских исполнителей, пишет и исполняет свои песни, исполняет репертуар американских поп-звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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