Участник шоу «Голос» выступил на закрытом концерте в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-20T11:28:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Участник шоу «Голос», итальянский певец и композитор Томас Грациозо выступил на закрытом концерте в Кемерове. Он спел в одном из ресторанов города.

19 сентября с сольным концертом в столице Кузбасса побывал выпускник Римской академии искусств, победитель проекта «X-фактор 2015», участник шоу «Голос. Перезагрузка 7» в 2018 году, финалист проекта «Новая волна 2019» Томас Грациозо. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мне очень приятно принять приглашение и выступить с сольным концертом впервые в Сибири!» - написал певец.

Томас Грациозо родился в 1984 году в Риме. Он поет популярные хиты 80-х, а также песни современных итальянских исполнителей, пишет и исполняет свои песни, исполняет репертуар американских поп-звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU