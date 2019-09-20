2019-09-20T12:26:48+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса соблазнил несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧ

Девушка согласилась вступить в интимные отношения за деньги
Ирина АВТУШКО
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Житель Кузбасса соблазнил несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧЖитель Кузбасса соблазнил несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Девушка о диагнозе мужчине не знала, а в интимную связь согласилась вступить за деньги.

Житель Кемерова в мае прошлого года через бывшую сожительницу познакомился в соцсетях с 16-летней девушкой и предложил ей вступить в интимную связь за деньги. Девушка согласилась, однако поинтересовалась у 45-летнего мужчины, не смущает ли того ее юный возраст. Злоумышленник убедил девушку, что, напротив, ему даже нравится и организовал встречу на съемной квартире. При этом он не предупредил партнершу о том, что является носителем ВИЧ-инфекции.

Преступление выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы, - рассказали в пресс-службе областного Следкома. - В рамках расследования уголовного дела установлены еще три женщины, с которыми мужчина вступал в интимные отношения, при этом не предупреждал их об опасном заболевании.

Мужчину заключили под стражу, со следствием он сотрудничать отказался и своей вины не признал. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он осознавал совершаемые им действия. Суд назначил мужчина четыре года заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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