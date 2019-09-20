В Новокузнецке пассажиры троллейбуса поймали карманника

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-20T14:27:02+03:00

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В Новокузнецке пассажиры троллейбуса задержали карманника. Они удерживали мужчину до приезда экипажа Росгвардии.

Сигнал о том, что в общественном транспорте произошла кража, сотрудники Росгвардии получили днем, находясь на маршруте патрулирования. По сигналу они прибыли на остановку на улице Кирова и узнали, что неизвестный похитил у 67-летней кошелек, в котором было 2200 рублей. Женщина не растерялась и стала звать на помощь. Тогда другие пассажиры стали удерживать мужчину и сообщили об инциденте правоохранителям.

-Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Им оказался 40-летний новокузнечанин. Стражи правопорядка поблагодарили граждан за содействие в поимке злоумышленника. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU